Jonge vrouw giert van het lachen wanneer ze hond in droogkast steekt: "Kan iemand de politie bellen?"

Een jonge Amerikaanse vrouw heeft kwaad bloed gezet op sociale media door te filmen hoe ze haar hond enkele seconden in de droogkast steekt. “Hij vindt het leuk”, aldus de vrouw in rechtstreekse uitzending van de beelden via Instagram Stories. Ze giert van het lachen als de verfomfaaide hond het op een lopen zet als ze de deur van de droger opent. “Kan iemand de politie bellen? Sommige mensen zouden geen huisdieren mogen hebben”, klinkt het op sociale media, waar de beelden nog steeds worden gedeeld. Het account van de vrouw is intussen verwijderd van Instagram.