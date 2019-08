Van Belgisch toptalent naar nomade: Mathias Bossaerts mag transfervrij vertrekken bij Nederlandse tweedeklasser

De Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen heeft maandag laten weten niet meer te rekenen op onze landgenoot Mathias Bossaerts. De 23-jarige verdediger mag de club transfervrij verlaten. In afwachting van een vertrek moet hij meetrainen met de beloften.

“Deze beslissing is de uitkomst van diverse gesprekken die de staf en de clubleiding van NEC heeft gevoerd met Bossaerts”, liet NEC op haar website noteren. “Hij sluit deze week, in afwachting van een eventueel vertrek, aan bij de beloften.” Naast Bossaerts mag ook de Nederlandse middenvelder Joey van den Berg vertrekken.

“In de gesprekken die wij als staf en clubleiding vorige week hebben gevoerd met Mathias en Joey hebben wij onvoldoende basis kunnen vinden voor een verdere gezamenlijke toekomst bij NEC.”, lichtte algemeen directeur Wilco van Schaik toe. “We hebben beide spelers diverse opties voorgelegd, maar uiteindelijk toch zelf als club dit weekend de beslissing genomen dat het voor beide partijen beter is om op korte termijn uit elkaar te gaan.”

Foto: Photo News

Voor Bossaerts is dit gedwongen vertrek een nieuwe teleurstelling in zijn jonge carrière die lang veelbelovend leek. De Antwerpenaar trok op zestienjarige leeftijd als toptalent van Anderlecht naar Manchester City. Bij de Citizens kon hij nooit doorbreken, waarop hij in de zomer van 2016 bij KV Oostende neerstreek. Ook aan zee was Bossaerts nooit een vaste waarde. Vorige zomer volgde dan een vertrek naar NEC, waar hij vorig seizoen nog 29 officiële duels speelde.

NEC begon het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie vrijdag met een 1-2 nederlaag tegen FC Eindhoven.