In het leeggelopen waterspaarbekken van de stedelijke sportzone ‘t Rosco aan Biest heeft de brandweer van Ronse zondagavond laat een massale vissterfte kunnen voorkomen.

Alerte buurtbewoners sloegen alarm toen ze spartelende vissen opmerkten in het lege waterspaarbekken. Het waterpeil was in vrij korte tijd fel gezakt. Voor vele honderden vissen, waaronder karpers, bliek ...