Buitenlands voetbalnieuws: Denis Odoi tekent bij, voormalig Antwerp-spits moet doelpunten gaan maken bij Huddersfield

Huddersfield Town, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde, heeft zich maandag versterkt met de transfervrije aanvaller Fraizer Campbell. De 31-jarige Campbell ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Het is voor Campbell een terugkeer naar de heimat. Hij werd geboren in Huddersfield en begon ook te voetballen bij Huddersfield Town. Hij kreeg het vervolg van zijn jeugdopleiding bij Manchester United, waarna ook nog passages bij Hull City, Tottenham, Sunderland, Cardiff City, Crystal Palace en opnieuw Hull City volgden.

De Belgische voetballiefhebber zou zich Campbell ook nog kunnen herinneren. Manchester United leende de destijds piepjonge aanvaller in het seizoen 2006-2007 uit aan toenmalig tweedeklasser Antwerp. Campbell maakte indruk en scoorde liefst 21 keer in 34 duels voor de Great Old. Voor Hull City scoorde hij vorig seizoen nog twaalf keer.

Campbell wordt bij Huddersfield ploegmaat van onze landgenoot Isaac Mbenza, die afgelopen zomer Montpellier definitief vaarwel zei. Huddersfield huurde Mbenza vorig seizoen al van de Ligue 1-club.

Denis Odoi blijft degradant Fulham trouw

Denis Odoi heeft maandag zijn aflopende contract bij Fulham verlengd. Dat maakte zijn makelaarskantoor Stirr Associates bekend op Twitter. De 31-jarige verdediger zag zijn overeenkomst op het einde van het seizoen aflopen. Zijn nieuwe contractduur werd niet bekendgemaakt.

De Leuvenaar is aan zijn vierde seizoen in Londense loondienst begonnen. In de zomer van 2016 plukte Fulham Odoi weg bij Lokeren. Voordien verdedigde de éénvoudige Rode Duivel ook nog de kleuren van OH Leuven (2006-2009), Sint-Truiden (2009-2011) en Anderlecht (2011-2013).

Odoi zit intussen al aan 112 officiële duels voor Fulham, waarin hij zes keer scoorde. Vorig seizoen was het enige seizoen in Odoi’s periode op Craven Cottage dat Fulham in de Premier League uitkwam. Het degradeerde echter meteen terug naar de Championship, waar het de voorbije twee weken met 3/6 aan het seizoen begon.

Brest neemt Irvin Cardona (ex-Cercle) over van AS Monaco

Irvin Cardona heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Stade Brestois. De nieuwkomer in de Ligue 1 neemt de 22-jarige aanvaller over van AS Monaco.

Cardona speelde de voorbije twee jaar op huurbasis voor Cercle Brugge. In zijn eerste seizoen bij de Vereniging had de Fransman met zeven doelpunten in zeventien competitiematchen een ruim aandeel in de promotie naar de Jupiler Pro League. Vorig seizoen trof Cardona zes raak in twintig duels in 1A.

In de derby tegen Club Brugge op 10 februari veroorzaakte Cardona ophef door na het 2-2 gelijkspel, waarin hij de eindstand vastlegde, een groen-zwarte vlag neer te planten in de middenstip. Daarop gingen de poppen aan het dansen tussen beide teams. Cardona kwam er zonder sanctie vanaf.

Fortuna Düsseldorf speelt Ampomah (ex-Waasland-Beveren) kwijt met spierblessure

Nana Ampomah zal zijn debuut in de Bundesliga vermoedelijk nog even moeten uitstellen. De Ghanese aanvaller, die voor zo’n vier miljoen euro overkwam van Waasland-Beveren, heeft een scheurtje in de adductoren en staat voor onbepaalde tijd aan de kant. Dat bevestigt het team maandag in een tweet.

De 23-jarige Ampomah blesseerde zich afgelopen weekend in het bekerduel tegen het bescheiden FC 08 Villingen (1-3 winst). Hij moest toen na 63 minuten naar de kant.

Fortuna Düsseldorf, dat deze zomer Benito Raman (Schalke 04) en Dodi Lukebakio (Hertha Berlijn) zag vertrekken, opent het nieuwe seizoen komende zaterdag (17 augustus) op het veld van Werder Bremen.

Maecky Ngombo tracht contract af te dwingen bij MVV Maastricht

De transfervrije Maecky Ngombo zet zijn carrière mogelijk verder bij MVV Maastricht. De Nederlandse tweedeklasser laat weten dat de Luikse aanvaller, een voormalig jeugdinternational, de selectie maandag op training vervoegde.

De 24-jarige Ngombo speelde vorig seizoen dertien wedstrijden voor Ascoli in de Serie B (twee goals) maar kreeg er geen nieuwe verbintenis.

De spits, een jeugdproduct van Standard, heeft ook een verleden in Nederland (Roda JC), Duitsland (Fortuna Düsseldorf) en Engeland (MK Dons) en bij Bari.

Hummels zou terugkeer bij Mannschaft niet weigeren

Mats Hummels (30) staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer bij de Duitse nationale ploeg. Dat heeft hij maandag laten optekenen in het Duitse voetbalblad Kicker. Toch verwacht hij niet dat bondscoach Joachim Löw hem opnieuw zal oproepen.

Vijf maanden geleden liet Löw aan Hummels, Jerome Boateng en Thomas Müller weten dat hij bij het herlanceren van de Mannschaft niet meer op hen rekent.

“Ik zou niet weigeren het Duitse shirt opnieuw te dragen op een gegeven moment”, zei Hummels, die 70 caps achter zijn naam heeft. “Maar het speelt niet echt in mijn hoofd. Ik ga zeker nog enkele jaren voetballen, we zien wel wat er gebeurt.”

De verdediger verliet afgelopen zomer Bayern München en keerde terug naar Borussia Dortmund, waar hij een ploegmaat is van Thorgan Hazard en Axel Witsel.

Barcelona ziet invallersdoelman Neto uitvallen met polsbreuk

FC Barcelona zal het een tijdje zonder invallersdoelman Neto moeten stellen. De 30-jarige Braziliaan heeft op training in de VS een breukje in de linkerpols opgelopen. Dinsdag wordt hij geopereerd, zo laat Barça weten.

Neto kwam deze zomer voor 26 miljoen euro over van Valencia, waar hij twee seizoenen sterkhouder was. De Braziliaan maakte de omgekeerde beweging van de Nederlandse keeper Jasper Cillessen.

Bij Barça is Neto de tweede keuze na Duitser Marc-André ter Stegen.

Barcelona opent de Spaanse competitie vrijdagavond op het veld van Athletic Bilbao. De Spaanse kampioen mist vermoedelijk ook Lionel Messi, die sukkelt met een kuitblessure.

Walace ruilt degradant Hannover 96 voor Udinese

De Braziliaan Walace zakt met Hannover 96 niet mee naar de Duitse tweede klasse. De 24-jarige middenvelder stapt over naar Udinese in de Serie A, dat zes miljoen euro voor hem op tafel legt.

Wallace kwam vorige zomer van Hamburg over Hannover. Met beide ploegen degradeerde hij uit de Bundesliga. Vorig seizoen speelde hij 28 wedstrijden voor Hannover (een goal).

Met Brazilië werd Wallace in 2016 voor eigen volk olympisch kampioen. De middenvelder was toen basisspeler in een team met onder meer Neymar en Gabriel Jesus. Hij telt ook vijf caps voor de A-ploeg maar ontbrak op het WK en de Copa America.