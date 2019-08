Einde van het tijdperk van de ‘Grote Vier’: Wesley Sneijder zet in alle stilte een punt achter zijn voetbalcarrière

Wesley Sneijder stopt definitief met profvoetbal. Dat vertelde de Nederlandse recordinternational (134 caps) maandag voor de camera van FC Utrecht TV, de televisiezender van de club uit zijn geboortestad. De 35-jarige Sneijder was in stadion Galgenwaard omdat hij besloten heeft om daar een skybox te huren. Terloops meldde de offensieve middenvelder dat zijn loopbaan erop zit.

“Mijn gevoel voor de stad is groot. Nu ik ben gestopt met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen”, zei hij. Sneijder is van plan veel van zijn gewonnen prijzen in de skybox uit te stallen.

Ridder en Yolanthe

Sneijder nam in september vorig jaar al afscheid van het Nederlandse elftal. Met een oefenzege tegen Peru (2-1) in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

De Nederlandse voetbalbond benoemde de middenvelder, die met zijn land zilver (2010) en brons (2014) won op het WK, toen tot bondsridder. Het liet de Utrechter niet onberoerd. “Ik heb altijd een heel grote mond gehad, maar dit doet wel wat met me. Ik heb een fantastische tijd gehad bij Oranje. Met name de weg richting de eindtoernooien ga ik enorm missen. Ik wil ook jullie bedanken, de fans die altijd overal mee naartoe reisden.”

De Nederlander stond toen nog te pronken naast ‘zijn” Yolanthe en zijn twee kinderen. Begin dit jaar werd bekend dat de relatie tussen Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen op de klippen was gelopen. “Ik heb het verknald. Meerdere keren”, schreef de recordinternational toen op Instagram.

De WK-ploeg van Oranje met Sneijder rechtsonder. Enkel Maarten Stekelenburg (1) en Nigel de Jong (8) zijn van deze basiself nog actief. Foto: Belgaimage

Sneijder startte zijn loopbaan in 2002 bij zijn jeugdclub Ajax. Nadien verdedigde hij de kleuren van Real Madrid (2007-2009), Inter Milaan (2009-2013), Galatasaray (2013-2017), Nice (2017) en het Qatarese Al-Gherafa (januari 2018-2019). Hij werd landskampioen in Nederland, Spanje, Italië en Turkije. Met Inter beleefde hij in 2009-2010 een droomseizoen, met de landstitel, de Coppa, winst in de Champions League en het WK voor clubs. Nog in 2010 bereikte hij met Nederland de finale van het WK in Zuid-Afrika, waar hij na de Uruguayaan Diego Forlan tot één na beste speler (Zilveren Bal) verkozen werd.

Sneijder is de laatste van de zogenoemde ‘Grote Vier’, die met pensioen gaat. Rafael van der Vaart was in november vorig jaar de eerste. Robin van Persie en Arjen Robben volgden deze zomer zijn voorbeeld.

