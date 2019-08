5000 manifestanten bezetten luchthaven van Hongkong, ook op andere plekken blijft het erg onrustig

Meer dan 5000 manifestanten bezetten voor de vierde dag de drukke luchthaven van Hongkong, waardoor alle vertrekkende en inkomende vluchten zijn geannuleerd. De actievoerders hekelen het brutale politiegeweld van de voorbije weken tijdens de betogingen tegen de inmiddels opgeschorte uitleveringswet van de Chinese overheid. Maar ook op andere plekken in de speciale bestuurlijke regio gaan de acties en clashes met de politie onverminderd door.

“Volgens de informatie die ik kreeg, bevinden zich 5.000 manifestanten in de terminal”, zei politiewoordvoerder Kong Wing-cheung, op een persconferentie maandagmiddag. Kong voegde eraan toe dat de luchthavenautoriteiten, en dus niet de politie, hebben toegestaan dat de demonstranten zich verzamelden in de aankomsthallen. “De demonstranten gingen ook naar de vertrekhal, waar ze verschillende passagiers beletten om aan boord te gaan en hun vlucht te nemen.”

De politie verklaarde maandag tijdens het persmoment dat er al 149 onruststokers zijn opgepakt tijdens protestacties op andere plekken in Hongkong. Zondag vuurde de politie nog traangas af op vluchtende betogers in een metrostation. Op beelden van lokale media is te zien hoe de manifestanten worden geslagen als ze de benen willen nemen en uiteindelijk in de boeien worden geslagen.



De politie van Hongkong geeft intussen toe dat er undercoveragenten infiltreren tussen de actievoerders om “de arrestaties te vergemakkelijken”. Volgens adjunct-commissaris Chris Tang Ping-keung mogen die spionnen “geen illegale acties uitvoeren of provoceren”, in tegenstelling tot wat wordt beweerd door de manifestanten.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is.

