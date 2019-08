Beer breekt binnen in woning ... en maakt dan weer brokken als hij naar buiten vlucht

Een beer heeft in het Amerikaanse Colorado een bijzonder tafereel veroorzaakt. Hij brak binnen in een huis langs de deur, maar koos een andere weg om te vluchten: door de deur heen.

De politie van Estes Park in Colorado deelde afgelopen weekend twee foto’s van de muur die vernield werd door de beer. Het dier was langs de voordeur binnengeraakt in een woning, maar koos een andere koos om weer buiten te geraken. “De beer werd vermoedelijk gelokt door de geur van afval”, aldus de lokale politie. “Toen de politie ter plaatse kwam, maakte het dier een gat in de muur om te kunnen vluchten.”

Beren zijn tot veel in staat wanneer ze iets ruiken wat hen bevalt. Zo braken ze volgens de politie begin augustus gedurende 10 dagen binnen in 35 wagens en negen woningen. “We kunnen niet genoeg benadrukken voor uw veiligheid hoe belangrijk het is om ramen en deuren gesloten te houden. Maak er een gewoonte van om alles te controleren voor u vertrekt.”