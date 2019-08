Ouders vermiste Nora (15) geven 10.000 euro voor gouden tip: “Ons hart is gebroken”

Een week nadat hun dochter op vakantie in Maleisië verdween, doen de ouders van Nora Quoirin (15) een emotionele oproep. “Ons hart is gebroken”, zegt haar mama. Ze loven 10.000 euro uit voor wie de gouden tip geeft die naar hun dochter leidt.

Politie, leger, duikers, speurhonden, helikopters, drones. Alle middelen worden ingezet om het Iers-Franse meisje terug te vinden. Maar een week nadat ze is verdwenen, is de kans om haar levend terug te vinden fors geslonken. Zeker wanneer ze, zoals de politie denkt, verdwaald raakte in de dichte jungle waar de gevaren bij wijze van spreken achter elke boom loeren.

De politie behandelt het dossier nog altijd als een onrustwekkende verdwijning, maar de familie denkt dat ze mogelijk is ontvoerd.

Het National Crime Agency (NCA), de Ierse en de Franse politie helpen de Maleisische autoriteiten in hun zoektocht en delen hun expertise op het vlak van het zoeken van vermisten.

Che Zakaria Othman, plaatsvervangend politiechef van de staat Negeri Sembilan, zeggen dat alle hellingen in het gebied worden doorzocht.

Nora’s familie kondigde aan dat een bedrijf uit Belfast, dat anoniem wenst te blijven, 50.000 Maleisische ringgit heeft geschonken. Zelf geven ze 10.000 euro. “Als we ons dochter maar terugkrijgen”, zegt mama Meabh.

Volgens het Maleisische Departement voor Statistiek verdienen de meeste huishoudens in de regio gemiddeld 4.500 ringgit per maand, wat betekent dat de beloning meer dan 10 keer het gemiddelde maandelijkse inkomen bedraagt.

Kwetsbaar meisje

“Nora is ons eerste kind. Ze is kwetsbaar sinds de dag dat ze werd geboren. Ze is zo dierbaar voor ons. Onze harten zijn gebroken,” zegt de mama van het meisje.

Intussen wordt er langs alle kanten geld gestort voor de ouders. Zij zouden normaal nog een week in Maleisië blijven, maar willen niet naar huis voor hun dochter is gevonden.

De Quoirins, een Iers-Franse familie die 20 jaar in Londen heeft gewoond, kwamen op 3 augustus aan in het resort Dusun in het zuiden van de staat Negeri Sembilan. De volgende ochtend bleek het meisje spoorloos.

Op het raam van haar kamer werden verdachte vingerafdrukken gevonden, maar onderzoek leverde niets op.

De politie zoekt nu al een ganse week in de buurt, maar ondervroeg ook hotelpersoneel en bekeek camerabeelden. Mannen die in de buurt gekend staan als seksuele delinquenten hebben al politie over de vloer gekregen. Maar Nora is nog altijd niet gevonden. Zelfs het minste spoor van het meisje ontbreekt.