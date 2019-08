Zaak-Epstein eindigt niet nu miljardair uit het leven gestapt is: moeten zijn machtige vrienden zich nu zorgen maken?

Het schandaal rond Jeffrey Epstein is niet voorbij nu de miljardair uit het leven gestapt is in de gevangenis, wel integendeel. Het onderzoek naar het pedofilienetwerk dat hij en zijn vrouw Ghislaine Maxwell opgezet zouden hebben, gaat onverminderd voort, klinkt het bij de FBI, en dus beginnen enkele politici, zakenmannen en andere vrienden van Epstein – onder wie Donald Trump en Bill Clinton – zenuwachtig heen en weer te schuifelen op hun stoel. De vrouwen die beweren dat ze als minderjarige seksslaven door Epstein en zijn vrouw uitgestuurd werden naar vrienden, noemen hen in de documenten die vrijdag publiek gemaakt zijn bij naam.