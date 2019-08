Meer dan 100 miljoen om schoenen te dragen? Bekend sportmerk wil zich met Raheem Sterling op het voetbal storten

Foto: Action Images via Reuters

Adidas heeft Lionel Messi. Nike heeft Cristiano Ronaldo en Neymar. En Air Jordan heeft binnenkort misschien Raheem Sterling.

De Engelse stervoetballer en ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City zou de eerste bekende naam zijn die een contract zou tekenen bij het sportmerk van de legendarische basketballer Michael Jordan. En daarmee meteen een van de meest lucratieve sponsordeals ooit ondertekenen.

Volgens The Telegraph zou Air Jordan een voorstel van om en bij de 100 miljoen pond (107 miljoen euro) willen doen zodat Sterling met de schoenen van het merk gaat spelen. Air Jordan, een zusterbedrijf van Nike, zette pas vorig jaar zijn eerste stappen in de voetbalwereld met een samenwerking met PSG. Het is vooral bekend voor basketbalschoenen en -uitrustingen.

Foto: Nike

Het gaat de 24-jarige Sterling, die zich ontpopte tot een rolmodel en stem voor zwarte voetballers in Engeland, overigens voor de wind. Ook Gillette zou de aanvaller in huis willen halen. Het merk van scheermesjes heeft een roemrijke geschiedenis op dat vlak met sterren als David Beckham, Thierry Henry en Roger Federer. Daarnaast toont ook kledingmerk H&M interesse in Sterling, die nu al bij Microsoft zit ter promotie van onder andere het populaire videospel FIFA.

Sportief gezien werd Sterling ook al financieel beter door een nieuw contract te tekenen bij Man City. Tot 2023 verdient de Engelse international 300.000 pond per week (323.000 euro). Sterling scoorde op de eerste speeldag van het nieuwe Premier League-seizoen drie keer tegen West Ham (0-5).