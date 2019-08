Dromen van nog meer centen: Club Brugge maar ook AA Gent en Antwerp kunnen in Europa clubkas flink vullen

Met de komst van de drie Rode Duivels Vincent Kompany, Simon Mignolet en Nacer Chadli naar de Jupiler Pro League krijgt onze competitie een kwaliteitsinjectie. Het doet dromen van eindelijk nog eens succes in Europa. Te beginnen vanavond met Club Brugge tegen Dinamo Kiev. Later deze week volgen AA Gent en Antwerp.

Anderlecht speelt niet Europees, maar zorgt met Kompany en Chadli toch voor optimisme. De Jupiler Pro League lijkt zo niet meer een competitie waaruit men vooral wegvlucht. Club Brugge creëerde met Simon Mignolet hetzelfde gevoel.

De internationaal ervaren keeper zal vanavond in Kiev, waar Club Brugge zich probeert te plaatsen voor de play-offs van de Champions League, al in staat worden gesteld een deel van zijn transfersom van 7 miljoen euro terug te verdienen. Als Club zich kwalificeert voor de volgende ronde, de zogenaamde play-offs van de CL tegen Basel of Linz, dan is het al verzekerd van minstens 5 miljoen euro. Interessant, want bij uitschakeling gaat Club rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League, waar het voor deelname ‘slechts’ 2,92 miljoen euro opstrijkt.

Maar er is meer: bij plaatsing voor de play-offs van de CL blijft Club uitzicht houden op de groepsfase. Daar is een startgeld van ruim 15 miljoen euro voorzien en zijn de bonussen voor winst of gelijkspel veel hoger dan in de EL. Met tv-geld en de rankingbonus kan Club op ruim 30 miljoen euro inkomsten uitkomen. Blauw-zwart heeft immers de smaak te pakken. Vorig seizoen hielden de Bruggelingen liefst 33,35 miljoen euro over aan hun deelname.

Ook in de Europa League

Ieder op zijn niveau, maar AA Gent tegen Larnaca en Antwerp in Plzen staan voor dezelfde uitdaging als Club Brugge. Zij komen donderdag in actie. Ook voor hen lonken miljoenen die kunnen worden geïnvesteerd in onze competitie, zij het op een iets mindere schaal. Kwalificatie voor de volgende ronde, de play-offs van de Europa League, levert 580.000 euro op. AA Gent speelt dan tegen Rijeka of Aberdeen. Antwerp neemt het bij plaatsing op tegen Mariupol of, veel boeiender, het Nederlandse AZ.

In de groepsfase wordt het ­financieel interessanter met 2,92 miljoen erbij en bonussen voor winstpartijen, tv-geld en een rankingbonus.

Vorig jaar verdienden de Belgische deelnemers RC Genk (8,9 miljoen), Standard (7,2 miljoen) en Anderlecht (6,1 miljoen) toch ook een bruikbare bonus voor hun deelname aan de groepsfase van de Europa League.