Club Brugge in Kiev voor de Champions League: zorgen om Sobol, bakoven, slechte herinneringen en geen ramp bij uitschakeling

Het virus dat de ronde doet bij Club en zaterdag al Emmanuel Dennis en trainer Philippe Clement trof, maakte twee nieuwe slachtoffers. Percy Tau en So­fyan Amrabat waren de voorbije dagen ziek door een virale infectie. Tau kwam er weer bovenop en reisde mee naar Kiev, Amrabat was te ziek om te reizen en bleef thuis. Even werd overwogen hem vandaag over te vliegen, maar hij is onvoldoende hersteld.

Eduard Sobol nam gisteren deel aan de training met een inge­tapete knie. De Oekraïner kreeg een trap in de heenmatch en miste de wedstrijd in Oostende. Als hij niet speelklaar raakt voor vanavond is er met Dion Cools een vervanger.

“Er is te negatief gedaan over zijn prestatie in Oostende”, kwam Clement terug op de ongelukkige wedstrijd van de rechtsachter die toen op links speelde. “Ik heb ook positieve dingen gezien van hem in Oostende, het verhaal is zeker niet zwart-wit.”

Opvallend: om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, vroeg Club Percy Tau om geen handen te geven, maar zijn pols aan te bieden.

33 graden

Het is hoogzomer in Kiev. Vandaag is de warmste dag van de week voorspeld met temperaturen tot 33 graden. ’s Nachts zakt het kwik amper onder de 20. De aftrap van de wedstrijd is om 19.30 uur Belgische tijd, 20.30 uur in Kiev. Dinamo wilde aanvankelijk al om 19.30 uur lokale tijd spelen, maar Club heronderhandelde het aanvangsuur.

De wedstrijd komt live op Q2 en voor de commerciële omroep VTM was een live-uitzending om 18.30 uur Belgische tijd commercieel niet interessant. Zo’n 280 Brugse fans zijn vanavond in het olympisch stadion aanwezig.

Slechte herinneringen

Club speelt vanavond in het Olympisch Stadion van Kiev, waar het niet zo’n goede herinneringen aan overhoudt. Het verloor er op 23 april 2015 met 1-0 van Dnipro Dnipropetrovsk in de Europa League en greep zo naast een eerste Europese halve finale sinds 1992. Van de spelersgroep van toen blijven alleen Ruud Vormer, Brandon Mechele en coach Philippe Clement (toen assistent) over.

Dnipropetrovsk week in 2015 naar Kiev uit omdat op dat moment de Krimoorlog woedde in Oekraïne. Overigens is het Olympisch Stadion ook niet het thuisstadion van Dinamo.

De Oekraïense vicekampioen speelt er alleen zijn Europese wedstrijden. In 2012 vond de finale van het EK tussen Spanje en Italië er plaats, in 2018 de finale van de Cham­pions League tussen ­Liverpool (met Mignolet op de bank) en Real ­Madrid.

Bij uitschakeling rechtstreeks naar poules Europa League

Club Brugge voetbalt vanavond met een vangnet. Als het wordt uitgeschakeld, mag het rechtstreeks naar de poules van de Europa League. Het hoeft de volgende weken dus geen bijkomende barrages te spelen.

Toch hoopt Club Brugge volgende week Europees actief te zijn. Als het voorbij Dinamo Kiev raakt, speelt het in de play-offs van de Cham­pions League tegen de winnaar van het Alpen-duel tussen Linz en Basel. De Oostenrijkers van Linz zijn favoriet. Ze gingen vorige week met 1-2 winnen in Zwitserland.

Omdat Club bij kwalificatie de reekshoofdstatus van Dinamo Kiev overneemt, speelt het de heenwedstrijd op verplaatsing. Die staat volgende week dinsdag al op het programma. De week nadien speelt Club woensdag thuis. Beide wedstrijden starten om 21 uur.