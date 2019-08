Dankzij Percy Tau worden sociale media van Club Brugge overspoeld door fanatieke fans uit Zuid-Afrika: 40.000 x ‘HOU VAN’*

Wie is het idool van Lionel Messi? Wie zorgde ervoor dat Simon Mignolet voor Club Brugge koos? Wie zat achter de contractverlenging van Hans Vanaken? ‘The Lion of Judah’, natuurlijk: Percy Tau. Allemaal gelezen op de sociale media van Club Brugge, die sinds de komst van de flankaanvaller worden overspoeld door een Zuid-Afrikaanse tsunami.

“Toen ik zes jaar oud was, zei mijn vader me: In deze familie supporteren we alleen maar voor Club Brugge. Als je dat niet kan, moet je maar een andere thuis zoeken. Sinds die dag ben ik een die hard fan van Club Brugge.”

Deze zinnen werden niet getikt op een toetsenbord ergens in West-Vlaanderen, maar in Pretoria, Zuid-Afrika. Volgende getuigenis komt dan weer uit Johannesburg: “In 1998 lag mijn grootmoeder op haar sterfbed met onze familie errond. Ze prevelde haar laatste woorden: Stop nooit met supporteren voor Club Brugge. En toen riep ze: We are Brugge! Daarna is ze vredig heengegaan.”

Sinds bekendraakte dat Percy Tau een jaar op huurbasis voor blauw-zwart komt spelen, worden de sociale media van Club Brugge overspoeld door Zuid-Afrikanen. Het gaat zelfs nog verder dan de volgers die Standard erbij kreeg door de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa of STVV door de Japanse overname. De Zuid-Afrikanen kladden het Instagram-, Facebook- en Twitteraccount van Club Brugge vol. De commentaren zijn vaak hilarisch, maar tegelijk zo massaal dat de Belgische Club-fans er soms in verdrinken.

Er zijn een paar weerkerende thema’s in de commentaren terug te vinden. De Zuid-Afrikanen beweren dat ze al jaren voor Club Brugge supporteren, gebruiken steevast “wij” als ze over Club spreken, eigenen zich typische supportersleuzes toe (“We are Bruges, we are wonderful”) en brengen werkelijk alles in verband met Tau, die ze The Lion of Judah noemen. “Voor de wedstrijd sprak ik even met Simon Mignolet. Hij vertelde me hoe de komst van Percy Tau hem inspireerde om ook voor Club Brugge te kiezen”, schrijft iemand. Of: “Dank u Percy Tau om dit mogelijk te maken”, als commentaar bij de contractverlenging van Hans Van­aken. De nieuwe Zuid-Afrikaanse Club Brugge-supporters roeren zich intussen zelfs op accounts van Anderlecht om “hun” Club te verdedigen.

Verliefd op Club

Percy Tau is sinds 29 juli officieel van Club Brugge en dat leverde op sociale media 40.000 nieuwe volgers op, waarvan het leeuwendeel uit Zuid-Afrika: 23.000 op Facebook, 13.000 op Twitter en 4.000 op Instagram. “We hadden al wat ervaring met Kaveh Rezaei die volgers meebracht uit Iran, maar Percy is van een andere orde”, zet Kirsten Willem, communicatieverantwoordelijke van Club.

Tau is Zuid-Afrikaans international, een land met bijna 57 miljoen inwoners. “We wisten van Union en Brighton dat we ons aan iets konden verwachten, maar het heeft ons toch nog verrast. We hebben geen maatregelen genomen. Voor Zuid-Afrikaanse fans gelden dezelfde regels als voor iedereen: discriminerende of haatdragende opmerkingen kunnen niet. Er zijn geen plannen om aparte Engelstalige sociale media accounts aan te maken, maar af en toe een post in het Engels kan wel. We hebben ook een Engelstalige website. Ongetwijfeld zullen heel wat Zuid-Afrikanen ‘vertrekken’ als Percy hier weggaat, maar we hopen dat sommigen verliefd worden op onze club.”

Dat laatste gebeurde alleszins bij Union Saint-Gilloise, de vorige club waaraan Percy Tau werd uitgeleend door Brighton. “In de periode dat Percy hier voetbalde, zijn we van 18.000 naar 31.000 volgers gegaan, maar we hebben nooit gemeten hoeveel daarvan uit Zuid-Afrika kwamen”, zegt Alexandre De Meeter, communicatieverantwoordelijke van Union. “Ik kreeg als moderator ook privéberichten: Kan je Percy een knuffel geven van mij? (lacht) Wij hebben al die aandacht uit Zuid-Afrika nooit als storend ervaren. Af en toe krijgen we nog berichten: Percy is gone, but we will always love you.” * Zuid-Afrikaans voor ‘vind-ik-leuk’.