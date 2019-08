Jean-Marie Dedecker hard voor Vlaamse formatie: “Pure volksverlakkerij, zoals ook in dictaturen gebeurt”

Jean-Marie Dedecker, als onafhankelijke verkozen op een N-VA-lijst, is er niet over te spreken dat N-VA, CD&V en Open VLD opnieuw samen een Vlaamse regering gaan vormen. “Men legt het resultaat van de verkiezingen naast zich neer, zoals dat ook in dictaturen gebeurt. Waarom doen we dan nog verkiezingen?”, foetert hij.

“Dit is een compleet gemiste kans. Platte volksverlakkerij”, zegt Dedecker aan de Krant van West-Vlaanderen. “En het ligt zowel aan de N-VA als aan de anderen. Geen enkele partij wil een coalitie vormen met het Vlaams Belang erbij, maar De Wever had dan ook kunnen achteroverleunen en zeggen: vorm nu zelf maar een regering. Hij heeft de sleutel in handen.”

“Ze zijn vijf jaar aan de macht geweest en het is geëindigd in een kibbelkabinet”, gaat Dedecker verder bij Belga. De burgemeester van Middelkerke had liever gehad dat Vlaams Belang een kans kreeg, maar omdat niemand met Vlaams Belang wou samenwerken, was een meerderheid met de extreemrechtse partij niet mogelijk. “De Wever had kunnen achteroverleunen en anderen een regering laten vormen. Nu komt er een kabinet van losers”, repliceert Dedecker.

“Het was een unieke kans om te kijken of het zou lukken met Vlaams Belang, en om een einde te maken aan de zwarte zondagen”, meent Dedecker, die verwijst naar de neergang van Geert Wilders in Nederland na een periode van gedoogsteun aan een minderheidsregering.

Toch heeft Dedecker er geen spijt van dat hij als onafhankelijke op een N-VA-lijst opkwam bij de verkiezingen. “Ik ben het eens met 80 procent van hun standpunten, ook over wat bijvoorbeeld over integratie en het M-decreet in de startnota staat”, zegt hij.