Vincent & compagnie: al 52 spelers getest bij Anderlecht en het is nog niet gedaan

Anderlecht is het laboratorium van Vincent Kompany. Paars-wit speelde dit seizoen al 12 wedstrijden: 9 oefenduels en 3 competitiematchen. Daarin liet de speler-manager liefst 52 jongens opdraven: jong, oud, lichtgewichten en krachtpatsers. Kompany wilde zowat iedereen aan het werk zien om te testen wie in zijn visie paste en dan te kunnen doorselecteren. Ondertussen zijn er heel wat spelers afgevallen, maar het proces is nog niet gedaan. Nieuwkomers als Chadli moeten nog debuteren, geblesseerden als Sambi-Lokonga moeten nog terugkeren. Ook in de competitie gebruikt Vince The Prince nog meer spelers dan Vanhaezebrouck en Weiler: 22 op 3 speeldagen. Alles om tot de sterkste ploeg te komen. Dat maakt het wel extra pijnlijk voor Chipciu en Musona. Terwijl er zoveel spelers gekeurd werden, kregen zij geen enkele speelminuut.