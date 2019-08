Braziliaanse Belg Andreas Pereira grijpt zijn kans bij Manchester United: “Solskjaer gelooft in hem”

Manchester United begon het seizoen met een klinkende 4-0-zege tegen Chelsea. In het tactische plan van Ole Gunnar Solskjaer was een belangrijke rol weggelegd voor de Belgische Braziliaan Andreas Pereira (23), die een voet had in twee goals en lof kreeg in de Britse pers.

Ook vader Marcos Pereira was content. “De trainer gelooft in Andreas, dat is heel positief”, zegt hij. “Tactisch speelde hij een sterke eerste helft. Hij deed wat de trainer hem vroeg. Toen na rust de match een beetje in zijn plooi viel, kwam hij meer en meer aan de bal en dan zie je zijn kwaliteiten. Hij gaf een mooie assist en mag tevreden zijn.”

Pereira verlengde deze zomer nog zijn contract bij Man U, hij ligt nu tot 2023 vast. “De trainer heeft met Andreas gesproken en hem gezegd dat zijn toekomst in Manchester ligt. We konden ons vinden in zijn plan. Het doel is om nu een basisplaats af te dwingen. Hij is nu 23, dat is een volwassen leeftijd.”

Alsnog Rode Duivel?

En wat met de nationale ploeg? Pereira debuteerde vorig jaar bij de Seleção, maar omdat het om een oefenmatch ging, kan hij nog voor België uitkomen. In maart gaf hij aan dat hij nadenkt over de Rode Duivels en hij praatte al met Roberto Martinez, maar de bondscoach gaf in juni wel aan dat Pereira’s hart bij Brazilië ligt. “Die situatie is niet veranderd”, aldus vader Marcos. “Maar Andreas’ focus is nu op Man United gericht. De nationale ploeg is voorlopig bijzaak. Als er een dag komt waarop hij een keuze moet maken, zullen we het dan beslissen.”