Chinese investeringen in Europa gekelderd

In de eerste helft van het jaar hebben Chinese bedrijven 2,4 miljard dollar (ca. 2,1 miljard euro) geïnvesteerd in Europa. Dat is ruim 80 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel er in de eerste zes maanden van 2019 nog altijd 81 Chinese overnames en deelnemingen in Europa plaatsvonden (een daling van 28 procent), waren de meeste daarvan slechts kleine deals. Daardoor daalde het investeringsvolume met 84 procent, van 15,3 miljard dollar (ca. 13,7 miljard euro) naar 2,4 miljard dollar, zo blijkt uit een halfjaarlijkse studie van adviesbureau EY. Ter vergelijking: tijdens het topjaar 2016 ging het nog om meer dan 85 miljard.

De zwakke positie van de Chinese economie door het handelsconflict met de Verenigde Staten zou volgens de Chinese deskundigen van het adviesbureau een van de verklaringen zijn. Bovendien zijn enkele Chinese bedrijven die vroeger zeer actief waren in Europa, bezig met het doorverkopen of het integreren van overgenomen bedrijven. Daardoor staan nieuwe aankopen voorlopig niet op de agenda. Al stoten Chinese investeerders ook op een groeiend wantrouwen bij Europese overheden.

Volgens EY is de bodem wel bereikt: het adviesbureau verwacht een aanzienlijke toename wanneer de economie zich herstelt en Donald Trump en Xi Jinping hun handelsconflict bijleggen. (krs)