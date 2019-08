Britse pond op laagste peil in 10 jaar

Het Britse pond blijft door de aanhoudende onzekerheid over de Brexit klappen krijgen. In de nacht van zondag op maandag daalde de koers van het pond even tot 1,0724 euro, het laagste niveau sinds de herfst van 2009.

In de loop van maandag steeg de koers wel weer tot 1,08 euro voor een pond. In het crisisjaar 2008 stond het pond op het laagste peil ooit: toen 1,02 euro. Ook tegenover de Amerikaanse dollar ging het pond omlaag. De koers daalde tot 1,2015 dollar, het laagste niveau sinds begin 2017.

Het pond staat sinds de verkiezing van Boris Johnson tot premier onder druk. Beleggers houden steeds meer rekening met een no-deal Brexit en zijn bang dat zo’n vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken de Britse economie geen goed zal doen. Ook de Britten zelf zijn er niet gerust op: zij zouden al voor 4 miljard pond (omgerekend 4,2 miljard euro) aan reserves van voedsel, drank en geneesmiddelen hebben aangelegd. Dat schreef de Britse krant The Guardian maandag, op basis van een enquête van de kredietmaatschappij Premium Credit. Eén op de vijf Britten zou al zijn voorzorgen hebben genomen omdat analisten bevoorradingsproblemen verwachten indien Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat zonder akkoord. (krs, blg)