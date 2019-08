De affaire-Epstein beroert de gemoederen ook in Frankrijk. Uit de documenten die vrijdag vrijgegeven, zijn blijkt dat hij een eigendom in Parijs bezit en een van de namen die genoemd worden in het dossier, is die van Jean-Luc Brunel. Een van de slachtoffers zegt dat ze als minderjarige gedwongen werd seks te hebben met de Franse baas van modellenbureau MC2 in Miami. Twee Franse ministers vragen daarom een onderzoek naar de banden van Epstein met Frankrijk.

(gjs)