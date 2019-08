George J. Mitchell Bij naam genoemd door slachtoffer

Nog een politicus die zich een vriend van Epstein mocht noemen, was George J. Mitchell. De 85-jarige advocaat en politicus was lang fractieleider van de meerderheid in de Amerikaanse Senaat en wordt ook bij naam genoemd in de aanklacht. Victoria Roberts Giuffre beweert dat hij een van de mannen is met wie ze seks moest hebben van Epstein en zijn vrouw toen ze nog minderjarig was.

Mitchell spreekt dat tegen: hij zegt dat hij Giuffre nooit ontmoet heeft en nooit met haar gesproken heeft. Hij houdt ook vol dat hij Epstein zich nooit ongepast zag gedragen tegenover vrouwen of meisjes en dat hij alle banden met de man doorgesneden heeft toen het schandaal aan het licht kwam. (gjs)