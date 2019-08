Prins Andrew Seks met minderjarige voor 10.000 pond

Een van de namen die opduiken, is die van de Britse prins Andrew. De 59-jarige hertog van York was goed bevriend met Epstein: de miljardair betaalde ooit schulden van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson af en in de jaren 90 gingen ze vaak samen feesten in Saint-Tropez en Thailand.

Maar volgens de documenten die publiek gemaakt werden, kwam de prins ook meermaals in contact met de meisjes die Epstein prostitueerde. Zo zegt Virginia Roberts Giuffre dat ze als minderjarige seks heeft gehad met de prins. Epstein zou haar daar 10.000 pond (nu een kleine 11.000 euro) voor betaald hebben. In 2001, toen ze 17 was, zouden de twee nog eens met elkaar naar bed zijn gegaan in Londen, en ook nog eens in New York.

Een ander meisje, Johanna Sjoberg, beschuldigt prins Andrew ervan haar borst aangeraakt te hebben in het appartement van Epstein in 2001.

Al die beschuldigingen worden door Buckingham Palace afgedaan als onzin. (gjs)