Opflakkering in strijd om Osram

Met een bod van 38,50 euro per aandeel heeft de Oostenrijkse chipproducent AMS zich zondagavond opnieuw in de debatten gemengd. De overname van Osram leek nochtans in kannen en kruiken, nadat CEO Olaf Berlien, zijn voltallige management en zelfs het bestuur zich ruim een maand geleden al achter een bod hadden geschaard van de Amerikaanse investeerders Bain Capital en The Carlyle Group. Die boden 35 euro per aandeel, goed voor alles samen 3,4 miljard euro.

Grootaandeelhouder roert zich

Het Amerikaanse bod kwam vorige week echter op losse schroeven te staan toen Allianz Global Investors, met ruim 9 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder van het bedrijf, Olaf Berlien & co. terugfloten. Het investeringsfonds van de Duitse verzekeringsgigant bestempelde het bod van 3,4 miljard euro als “belachelijk laag” en sprak zelfs van “een verkoop tegen wat een afbraakprijs lijkt”. Een vereniging van kleine aandeelhouders sloot zich daarbij aan. Hét sein voor AMS, dat eind vorige maand bij de kwartaalcijfers al had laten weten een nieuw bod te onderzoeken, om de daad bij het woord te voegen.

Opmerkelijk: het Oostenrijkse bedrijf had eerder al een gelijkaardig bod gelanceerd, maar had dat naderhand weer ingetrokken. “Osram had toen pertinente bedenkingen, maar ik denk dat het bod van zondag een antwoord biedt op alle bezorgdheden”, liet AMS-topman Alexander Everke zich ontvallen. ASM zou alvast enkele financiële partners bereid hebben gevonden om de overname mee te financieren.

Osram-aandeel klimt, AMS zakt

Osram, dat in 2013 door Siemens op eigen benen werd gezet en al 110 jaar oud is, heeft het al tijden moeilijk. Het bedrijf, dat wereldwijd 26.000 medewerkers telt, moest al meermaals een winstwaarschuwing de wereld insturen omdat het orderboekje door de zwakke prestaties van de auto-industrie en de mindere economische vooruitzichten wereldwijd almaar dunner wordt.

Met alle gevolgen van dien voor het aandeel: kostte dat begin 2018 nog meer dan 77 euro, dan was de koers in juni van dit jaar al teruggevallen tot 25 euro, minder dan een derde. Geen wonder dus dat het nieuwe én hogere bod van de Oostenrijkers de aandeelhouders-beleggers als muziek in de oren klinkt: zij stuurden het Osram-aandeel maandag bijna 11 procent hoger op de beurs van Frankfurt. Het staat nu op iets meer dan 35 euro. In Zürich verloor het aandeel van AMS dan weer meer dan 11,5 procent. Om maar te zeggen dat de aandeelhouders-beleggers van die laatste de overnameplannen met meer dan argusogen bekijken.