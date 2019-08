Hun wraak: luchthaven lamleggen

Wie gisteren met het vliegtuig naar Hongkong wilde, was eraan voor de moeite. Want de luchthaven moest al haar vluchten afgelasten door een enorme protestactie. Die startte dit weekend al. Een grote groep betogers hield toen een sit-in in het luchthavengebouw, terwijl een andere groep actievoerde in de stad zelf. Daar werden de demonstranten hardhandig aangepakt door de ordetroepen, met traangas en rubberkogels. Een jonge vrouw verloor daarbij zelfs het zicht in een oog.

De woede over dat politiegeweld was zo groot, dat een nieuwe lading betogers postvatte bij hun kameraden op het vliegveld. Met als gevolg dat de luchthaven van Hongkong – een van de drukste ter wereld – volledig lam lag. En nog lijkt het einde van de demonstraties lang niet in zicht.

Burgeroorlog

De onrust in Hongkong sleept intussen al ongeveer twee maanden aan. Het begon met protest tegen een nieuwe uitleveringswet, die het mogelijk zou maken om verdachten vanuit Hongkong over te leveren aan China. “Maar daar gaat het al lang niet meer over”, zegt sinoloog Pascal Coppens. “Momenteel hebben beide regio’s een verschillend rechtssysteem. Dat is al zo sinds Hongkong zich bij China aansloot in 1997. Nu zijn de inwoners bang dat China via de nieuwe wet meer voet aan de grond krijgt.”

Het grootschalige protest is dus eigenlijk vooral een roep om meer zelfstandigheid en democratie. “Een nobel doel, uiteraard, maar we moeten ons de vraag stellen of de strijd nut heeft. Er is een akkoord gesloten: in 2047 sluit Hongkong zich definitief aan bij China en daar kunnen de inwoners niet onderuit. Of ze zouden hun onafhankelijkheid via een burgeroorlog moeten opeisen.”

Zo’n burgeroorlog lijkt nu akelig dichtbij. Maandag verspreidden de Chinese staatsmedia een filmpje waarin een dozijn militaire voertuigen worden klaargestoomd voor de strijd. “Wie met vuur speelt, zal door vuur vergaan”, klonk het vanuit de Chinese hoofdstad Peking.

“Toch is China niet uit op een strijd”, zegt Coppens. “De regering daar wil volgens mij best onderhandelen, maar eerst moeten de gemoederen bedaren. Zodra dat gebeurd is, zullen de Chinezen mee aan tafel komen zitten. Maar als de situatie op deze manier doorgaat, zouden ze het spel weleens hard kunnen spelen.”