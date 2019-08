CLUBNIEUWS. Antwerp wacht af met defensieve versterking, Kortrijk zoekt een doelman en goed nieuws bij Genk

Het is een drukke Europese week, maar de meeste Belgische profclubs leven toe naar de volgende speeldag in de Jupiler Pro League. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANTWERP. Afwachten voor defensieve versterking

Na het uitvallen van ­Junior Pius zit Antwerp krap in de verdedigers. Op een terugkeer van Arslanagic en Borges is het immers nog altijd wachten. Je hebt naast Seck en Batubinsika nog wel De Laet, maar die is ook depanneur op rechts, en de 18-jarige De Wilde is vooral linksback. Toch wacht het bestuur nog even af hoe het herstel van Arslanagic en Borges verloopt. (dvd)

CERCLE BRUGGE. Toch geen voorbehoud tegen KV Mechelen?

Bij de start van het seizoen kondigde Cercle aan dat het tegen KV Mechelen onder voorbehoud zou spelen nadat die club door het BAS schuldig bevonden werd aan matchfixing, maar dat wordt nu nog overwogen.

De Belder blijft out, ook Vitinho moet niet voor september worden terugverwacht. Op Donsah blijft het wachten, hij zou deze week tekenen. (kv)

GENK. Maehle en Berge trainen voluit

Maehle (schouder) en Berge (voet) lijken nergens nog last van te hebben en trainden voluit. Nygren (knie) hield het bij wat loopwerk. Ndongala werkt verder aan zijn revalidatie en kan eerstdaags allicht de groepstrainingen deels hervatten. Bongonda werkt nog individueel. (rco)

KV KORTRIJK. Nog steeds doelman gezocht

Gisteren had de groep vrij. Het is afwachten of Christophe Lepoint deze week al kan aansluiten, Elohim Rolland blijft nog out tot september. Jovan Stojanovic kan wel voluit gaan met de groep.

Kortrijk blijft intussen speuren naar versterking voorin en naar een keeper. De onderhandelingen met de Italiaanse doelman Simone Scuffet sprongen immers op de valreep af. (gco)

KV MECHELEN. Cercle komt te vroeg voor Engvall

Engvall (knie) en Van Damme (quadriceps) hervatten het cardiowerk en dat zonder pijn. De wedstrijd tegen Cercle Brugge komt echter nog te vroeg. Nieuwkomer Vanlerberghe trainde gisteren een eerste keer mee met een beperkte groep. Daar maakte ook Lemoine deel van uit. De verdediger sukkelde lange tijd met de adductoren. Tainmont verhoogt stilaan de trainingsintensiteit. (dige)

KV OOSTENDE. Siani groet fans

Voor de derby tegen Club Brugge groette ex-kapitein Sébastien Siani de Oostendse supporters. Siani, van februari 2013 tot januari 2018 bij KV Oostende, bereidde met Al-Jazira zijn tweede seizoen voor op stage in Nederland. De Kameroense international kreeg van zijn werkgever de toestemming om enkele dagen naar België te komen en iets later terug te vliegen naar de Verenigde Arabische Emiraten. (rpo)

WAASLAND-BEVEREN. Koita onder de scanner

Aboubakary Koita liep tegen Eupen een enkeldistorsie op. De flankaanvaller onderging ­gisteren een scan om de ernst van de blessure vast te stellen. Het is wachten op het resultaat. Ook Andrija Vukcevic kwam niet ongeschonden uit het duel tegen Eupen. Hij werd al na een halfuur vervangen met een verrekking aan de adductoren. Physical coach Eric Dehaeseleer trekt naar Union. (bcd)

ZULTE WAREGEM. Heylen kan naar Lommel

Essevee wacht een lange trainingsweek, want er wordt pas maandag tegen Charleroi gespeeld. Baudry blijft revalideren. Oberlin staat dicht bij zijn terugkeer. Er wordt nog steeds naar versterking gezocht op positie zes. Er mogen ook nog altijd een paar spelers vertrekken. Een ervan is Michael Heylen, de centrale verdediger kan naar Lommel. (kv)