Canadese politie bevestigt dat gevonden lichamen die van moordverdachten zijn

De twee lichamen die woensdag in het noorden van de Canadese provincie Manitoba werden gevonden, zijn die van de voortvluchtige tieners die verdacht worden van moord. Dat heeft de Canadese politie maandag bevestigd. Uit de autopsie blijkt dat ze zichzelf van het leven hebben beroofd met een vuurwapen.

Het lijkt erop dat Kam McLeod en Bryer Schmegelsky al enkele dagen dood waren voor de lichamen zijn aangetroffen. De lijken werden gevonden in de buurt van de oever van de rivier Nelson, op ongeveer 8 kilometer van de plek waar eind juli het verbrande wrak van de auto van de twee tieners werd gevonden.

De twee jeugdvrienden van 19 en 18 jaar oud werden officieel in verdenking gesteld van de moord op de 64-jarige professor Leonard Dyck. Daarnaast werden ze er ook van verdacht de 23-jarige Australiër Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) te hebben gedood. Over het motief voor de moorden tast de politie nog in het duister. Ze onderzoekt de gevonden vuurwapens om na te gaan of die zijn gebruikt bij de drie moorden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

