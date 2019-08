Bart De Wever legt uit waarom hij toch niet koos voor Vlaams Belang: “Een vrijage bereik je meestal niet door je potentiële partner af te rammelen”

Bart De Wever, tot maandag Vlaams informateur, heeft in ‘Terzake’ zijn keuze verdedigd om - ondanks meerdere verkennende gesprekken - niet met Vlaams Belang in zee te gaan voor de vorming van de Vlaamse regering. “Als je altijd de zweep blijft opleggen, dan lukt het niet om anderen te charmeren.”

“Blijkbaar heeft Bart De Wever twee maanden toneel gespeeld.” Bij Vlaams Belang reageerden ze maandag erg ontgoocheld toen bleek dat N-VA niet voor hen, maar voor Open VLD en CD&V had gekozen om een meerderheid te vormen voor de Vlaamse regering. “Ze waren de enige winnaar van de verkiezingen, daar moet je mee praten”, aldus De Wever. “En ik kan met hand op het hart zeggen dat ik ook ernstig geprobeerd heb om

“Aan tafel is Vlaams Belang vriendelijk en constructief, maar daarbuiten blijft het een propagandamachine, een rechts-populistische partij”, zegt de N-VA-voorzitter. “Als je het ernstig meent en in plaats van een zweep- en propagandapartij een bestuurspartij wil worden, moet je ermee stoppen om altijd de zweep te leggen en op sociale media altijd iedereen striemend en beledigend tegemoet te treden. Als je na de verkiezingen daarin even hard doorgaat, lukt het niet om anderen te charmeren.”

Volgens De Wever verliepen de gesprekken correct, maar ging Vlaams Belang meteen erna telkens door met opruiend taalgebruik. “De informatiefase is de delicaatste die er is, een vrijage. Maar een vrijage werkt niet als je een potentiële partner aframmelt.”

“Losers hokken samen”

Nog volgens De Wever werd er niet gekozen voor Vlaams Belang “ten eerste omdat de andere partijen dat niet willen en er zo geen meerderheid te vormen is en ten tweede omdat het water tussen N-VA en Vlaams Belang te diep blijft, zowel qua stijl als ideologisch”.

Volgens Tom Van Grieken is De Wever gezwicht voor “de partijen die de verkiezingen verloren hebben”. “Zij hebben De Wever het mes op de keel gezet, maar hij had het been stijf moeten houden. Dat kost vijf minuten politieke moed, nu komt er meer van hetzelfde, de losers hokken samen.”