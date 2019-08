Wereldberoemde operazanger beschuldigd van seksueel wangedrag

Dat het #MeToo-tijdperk nog lang niet ten einde is, bewijzen de nieuwe beschuldigingen aan het adres van de wereldberoemde tenor Placido Domingo (78). Verschillende vrouwen hebben aan het persbureau AP laten weten dat de operazanger en dirigent hen seksueel intimideerde.

De vrouwen hebben gesproken met journalisten van het persbureau en waren op het moment van de seksuele intimidatie meestal pas beginnend operazangeres. In de meeste gevallen begon het met opmerkingen van Domingo, wat vervolgens over zou zijn gegaan in ongewenst zoenen en handtastelijkheden. Ook zou Domingo de vrouwen ’s avonds laat hebben gebeld en uitgenodigd in zijn hotelkamer, wat in sommige gevallen heeft geleid tot seks.

Zelf ontkent Placido Domingo alle aantijgingen van misbruik. Volgens de 78-jarige tenor gebeurde alles met wederzijdse instemming. Hij zegt ook dat er tegenwoordig anders wordt gekeken naar bepaald gedrag.