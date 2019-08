Schutter moskee Oslo filmde aanslag

Philip Manshaus, de 21-jarige Noor die zaterdag nabij Oslo gewapend een moskee binnenviel, droeg een camera op zijn helm. Manshaus verscheen gisteren in de rechtbank met blauwe ogen en verwondingen aan zijn gezicht en hals.

Volgens getuigen viel de verdachte zaterdag met verschillende vuurwapens het al-Noor Islamic Centre binnen. Er werden meerdere schoten afgevuurd, maar een 65-jarige moskeeganger kon de twintiger overmeesteren. Niemand raakte ernstig gewond. Drie mensen waren toen aanwezig in de moskee.

Manshaus droeg een camera op zijn helm en filmde zijn poging tot aanslag, net zoals de schutter in Christchurch. Maar het lijkt erop dat hij de beelden niet heeft kunnen livestreamen. “Deze video is essentieel bewijs”, zeggen de aanklagers. Manshaus ontkent de beschuldigingen en weigert met de politie te praten.

De politie zegt dat de verdachte extreemrechtse en xenofobe sympathieën heeft. Kort voor de aanslag zou hij in onlineberichten zijn bewondering hebben geuit voor het bloedbad in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Daar vermoordde een schutter in maart meer dan 50 mensen in twee moskeeën.

Naast een poging tot terreur wordt Manshaus verdacht van het ombrengen van zijn stiefzus. Bij de huiszoeking werd haar lichaam gevonden. Het 17-jarige meisje, dat in China geboren werd, werd als kind geadopteerd door de stiefmoeder van Manshaus.