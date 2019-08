Knesselare neemt massaal afscheid van “kleine koning” Bjorg Lambrecht: honderden mensen verzameld voor uitvaartplechtigheid

Aalter - Honderden vrienden, familieleden, supporters, dorpsgenoten en wielercollega’s nemen dinsdagochtend om 11 uur afscheid van Bjorg Lambrecht (22). Een week geleden kwam Belgiës grootste klimtalent om het leven na een noodlottige val op een Poolse weg.

De Belgische vlaggen hangen buiten, de straten rond de kerktoren zijn afgesloten. Rond de kerk zelf heerst een sacrale stilte. Het Oost-Vlaamse Knesselare is in rouw en zwaait dinsdagochtend Bjorn Lambrecht (22), het grootste talent dat ooit in het dorp werd geboren, uit. De kleine pocketklimmer van Lotto-Soudal leek, na grootse prestaties in de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik én de Dauphiné Libéré, definitief klaar om de wielerhemel te bestormen.

Helaas kwam afgelopen maandag een onherroepelijk eind aan zijn grote droom – ooit met Egan Bernal duelleren om eindwinst in de Tour de France. Lambrecht, aan het werk in de wielerronde van Polen, kwam ongelukkig ten val tijdens de derde etappe, op een glad wegdek in het plaatsje Belk. Om een onduidelijke reden moest hij plots uitwijken, waarna hij de grootst mogelijke pech kende en hard tegen een betonnen duiker viel.

Ondanks verwoede reanimatiepogingen stierf het 22-jarige rastalent diezelfde dag in het ziekenhuis van Rybnik. Zijn zwaar aangeslagen teamgenoten besloten vorige dinsdag alsnog van start te gaan en brachten de hele een ultiem eerbetoon tijdens een geneutraliseerde etappe. In aankomstplaats Kozierc, boven op een berg die omgedoopt werd tot de “Lambrecht-berg”, volgde een indrukwekkend eresaluut aan de kleine koning van Knesselare. Ook op Belgische voetbalvelden en aan de start van het EK wielrennen en maandag nog, in de Binckbank Tour, volgden indrukwekkende minuten van stilte.

De familie van Bjorg Lambrecht. Foto: phu

Foto: phu

Foto: phu

Eind vorige week werd het lichaam van Lambrecht gerepatrieerd. Honderden mensen tekenden afgelopen weekend het rouwregister voor de man die in Knesselare bekend stond als “de kleine koning.” Gevolg van zijn kleine gestalte en groot talent.

Dinsdagochtend om 11 uur krijgt “Matchbox” – zijn bijnaam bij Lotto-Soudal – in het bijzijn van vele honderden supporters zijn allerlaatste rustplaats. Een uur voor de begrafenis blijkt de kerk van Knesselare al te klein. De rest volgt de begrafenis buiten op groot scherm.

De hele Lotto Soudal-familie is rond 10.30 uur de kerk binnengestapt. Met voorop een geëmotioneerde ploegleider Marc Sergeant en manager John Lelangue. Ook Andre Greipel, Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zijn aanwezig, net als Pieter De Crem, Nick Nuyens, Walter Godefroot, Belgisch wielervoorzitter Tom Van Damme en voormalig provinciegouverneur Jan Briers.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

VRT-journalist Karl Vannieuwkerke, die ook aanwezig was in Knesselare, postte dinsdagochtend op Twitter namens het team van ‘Vive le vélo’, waar Lambrecht een week voor zijn overleden nog te gast was, een afscheidsfilmpje.