Jean-Marie Dedecker boos over keuze voor Zweeds: “Een regering mét Vlaams Belang had ons voorgoed verlost van die ranzigheid”

Een regering vormen zonder Vlaams Belang? In de ogen van Jean-Marie Dedecker is dat een historische fout. Hij werd als onafhankelijke verkozen op de N-VA-lijst en kijkt nu met afgrijzen toe hoe N-VA opnieuw een regering vormt met Open VLD en CD&V. “Die regering is met pek en veren weggestuurd, en doet nu gewoon voort.”