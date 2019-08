Dode man aangetroffen nabij winkelcentrum Docks: onderzoek geopend

Brussel - Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor doodslag naar aanleiding van de vondst van een dode man, maandagavond op de Vilvoordselaan in Laken, nabij het winkelcentrum Docks.

Het lichaam van de man werd maandag rond 18 uur aangetroffen onder een brug op de Vilvoordselaan. Het Brusselse parket werd meteen verwittigd en liet een perimeter instellen. Het parket stuurde ook een wetsdokter en het gerechtelijk lab ter plaatse. Na de eerste vaststellingen besloot het parket een gerechtelijk onderzoek te openen voor doodslag en stapte het maandagavond nog ter plaatse af met de onderzoeksrechter.

Autopsie

“De juiste doodsoorzaak is nog niet bekend, maar er is een autopsie bevolen die daarover meer duidelijkheid moet brengen”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Ook over de juiste identiteit van het slachtoffer bestaat nog geen zekerheid. Er zijn een aantal pistes maar we hopen ook op de autopsie om uitsluitsel te brengen.”

Intussen zijn er volgens het parket wel sporen die wijzen op de tussenkomst van een derde bij het overlijden. Zo wijst onder meer de lijkstijfheid erop dat de man niet om het leven is gekomen op de plaats waar hij gevonden werd maar dat zijn lichaam verplaatst werd.

“Er zijn ook sterke vermoedens dat het overlijden plaatsvond een hele tijd voor het lichaam aangetroffen werd”, aldus nog de parketwoordvoerder.