Ruzie tussen twee families mondt uit in schietpartij: acht arrestaties in Mol

Mol -

In Mol hebben een tiental leden van twee families met roots in het voormalige Joegoslavië maandagavond heel wat tumult veroorzaakt op de Postelarenweg. Een ruzie die vermoedelijk kaderde in een relatiebreuk leidde tot een confrontatie op straat, waarbij ook werd geschoten in de richting van een woning. Er vielen geen gewonden, maar de politie pakte toch acht aanwezigen op.