Rapper A$AP Rocky komt “gewoon” naar Lowlands

Rapper A$AP Rocky komt dit weekend “gewoon” optreden op het Nederlandse muziekfestival Lowlands. Het was een tijdlang onduidelijk of hij wel of niet zou komen. De 30-jarige Amerikaan wordt in Zweden verdacht van mishandeling. Hij staat zondagavond in het speelschema van Lowlands.

Dinsdag meldt de organisatie dat hij “nooit is afgekondigd of van het programma verdwenen. Maar wij zagen ook wat er speelde, dat hij misschien niet zou komen. We hebben altijd te horen gekregen dat hij zou optreden als hij in de gelegenheid zou zijn. Vandaag hebben we van het management bevestiging gekregen dat hij komt.”

A$AP Rocky wordt verdacht van mishandeling bij een vechtpartij in Stockholm op 30 juni. De rapper zegt dat hij onschuldig is en dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Hij zat al ruim een maand in de cel maar mag de uitspraak van de rechter in vrijheid afwachten. Die uitspraak staat voor woensdag gepland. Tegen hem is zes maanden cel geëist.

Lowlands is blij met de bevestiging dat hij komt. “Het was een lange, spannende geschiedenis. Wij zagen het festival natuurlijk ook steeds dichterbij komen. Het is fijn dat hij erbij is, online reageren onze bezoekers dan ook uitgelaten.”

In juli zou de rapper in ons land optreden op Dour en Tomorrowland, maar die concerten werden geannuleerd.