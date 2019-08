Privékwestie dwingt Maxwell te stoppen als sportief directeur van PSG

Maxwell legt zijn functie als sportief directeur bij PSG neer. De voormalige Braziliaanse international keert terug naar zijn thuisland, waar hij in een juridisch conflict verwikkeld ligt met zijn ex. Dat schrijft Le Parisien dinsdag.

In juni startte het gerecht van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais een procedure tegen Maxwell (37) nadat zijn ex-partner een klacht voor slagen en verwondingen had neergelegd. “Voor het welzijn van mijn kinderen zal ik mijn volledige onschuld bewijzen en aantonen dat dit leugens zijn”, had Maxwell toen gereageerd.

PSG en Maxwell zouden een van de volgende dagen rond de tafel zitten. Nog volgens Le Parisien zou PSG hem willen inschakelen in een rol als ambassadeur in Brazilië.

Maxwell beëindigde zijn spelerscarrière in 2017 bij PSG en ging daarna als sportief verantwoordelijke aan de slag bij de Franse topclub.