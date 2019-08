Onze reporter is ‘leftie’: “Waarom mijn grootmoeder lelijke cadeaus krijgt en iedereen mijn bankcode kent”

Herinner jij je nog de liniaal van de wiskundeleraar? Je weet wel, dat fijne, houten latje dat je ongenadig op de vingers tikte als je weer eens met je linkerhand wilde schrijven. Ja, links. In het Latijn sinistra, wat dan weer leidde tot het Nederlandse sinister, synoniem voor alles wat donker en duister is. De toon is meteen gezet.