Plopsaland wil nieuwe ‘extreme achtbaan’ bouwen

De Panne - Plopsaland De Panne aast op een nieuwe spectaculaire achtbaan. Het pretpark geeft geen commentaar over de plannen om de ‘xtreme spinning coaster’ maar ons land te halen, maar volgens de gespecialiseerde website Looopings lopen de onderhandelingen.

Het gaat om een achtbaantype van de Duitse fabrikant Mack Rides. Passagiers gaan tijdens een ritje meermaals over de kop terwijl de gondels kunnen ronddraaien. In Europa staan nu alleen nog ‘normale’ spinning coasters die niet over de kop gaan, zoals Dwervelwind in Toverland en Naga bay in Bobbejaanland. De eerste en voorlopig enige xtreme spinning coaster ter wereld opende vorig jaar in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City, gelegen in de staat Missouri.

Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof wil geen commentaar geven maar gaf eerder toe dat hij een sensationele achtbaan wil toevoegen aan het attractieaanbod van Plopsaland De Panne. De nieuwe achtbaan in Plopsaland zou op zijn vroegst in 2022 kunnen openen, als het contract wordt getekend.

Voor de komende jaren heeft het park andere plannen. In jubileumjaar 2020 staat de officiële opening van de vernieuwde waterbaan Dino Splash op het programma, weet Looopings, en gaat ook het eerste Plopsa Hotel open.