Pukkelpop verwacht gewaarborgde dienstverlening treinen

Hasselt - De Pukkelpop-organisatie heeft met de NMBS afspraken gemaakt zodat de dienstverlening tijdens de staking van de onafhankelijke spoorbond OVS gewaarborgd moet blijven. Dat laat Pukkelpop dinsdag weten.

Volgens de organisatie zal de staking voor Pukkelpop geen problemen opleveren. “We hebben goede afspraken met de NMBS gemaakt dat de lijnen naar Pukkelpop gewaarborgd moeten blijven”, zegt woordvoeder Frederik Luyten. “We gaan ervan uit dat die afspraken goed worden nagekomen en dat de dienstverlening gewaarborgd zal blijven, en zo ziet het er ook naar uit.”

De festivalorganisatie zal de situatie wel verder opvolgen. “Als organisatie gaan we er alles aan doen om de festivalgangers in optimale omstandigheden naar Pukkelpop te brengen. We zullen de festivalgangers blijven informeren en er op het juiste moment over communiceren”, besluit Luyten.

De onafhankelijke spoorvakbond OVS gaat op zaterdag 17 augustus - middenin het weekend van het festival Pukkelpop - staken. Aanleiding van de staking is de problematische verlofsituatie van de treinbegeleiders. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal de NMBS een gegarandeerde treindienst organiseren.