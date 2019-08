Onderzoeker doet onaangename vondst in Rocky Mountains: “Het zit in de regen, in de sneeuw ...”

“Het zit in de regen, in de sneeuw… Plastic maakt nu een onderdeel uit van onze natuur.” Dat zegt de onderzoeker die ontdekte dat de regen boven de Rocky Mountains microscopische deeltjes plastic bevat. “Het bewijs dat plastic afval nog veel meer schade berokkent dan we tot nu toe dachten.”

Toen onderzoeker Gregory Weatherbee in de Amerikaanse bergketen stalen regenwater begon te verzamelen, verwachtte hij er vooral grond- en mineraaldeeltjes in terug te vinden. “Nooit was het in me opgekomen dat het water ook plastic kon bevatten, maar toch was het zo.”

Zijn ontdekking, gepubliceerd in de studie ‘Het regent plastic’, roept nieuwe vragen op over de hoeveelheid plastic afval die doordringt in onze lucht, ons water en onze grond zowat overal ter wereld. “De belangrijkste vondst om te delen met het publiek is dat er veel meer plastic is dan we zien”, aldus Weatherbee. “Het zit in de regen, in de sneeuw… Plastic maakt nu een onderdeel uit van onze natuur.”

De regenstalen, die werden verzameld op verschillende plaatsen in de Amerikaanse staat Colorado, bevatten microscopische deeltjes van plastic vezels en kralen. “Eigenlijk wilde ik een onderzoek doen naar stikstofvervuiling. Mijn resultaten zijn dus puur accidenteel, maar daarom niet minder correct. Ze stemmen overeen met andere onderzoeken in de Franse Pyreneeën, in het Verenigd Koninkrijk en in het Amerikaanse grondwater.