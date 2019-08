Nacer Chadli: “Zonder Kompany was ik niet bij Anderlecht”

Nacer Chadli werd deze middag bij Anderlecht voorgesteld. Het was een vreemd gezicht: de 30-jarige aanvallend ingestelde speler in een trainingspak van Anderlecht.

Foto: ISOPIX

“Ja, er zal nog veel naar mijn verleden bij Standard worden verwezen”, aldus de Rode Duivel. “Maar we moeten het eerlijk bekijken. Ik heb daar acht jaar bij de jeugd gespeeld. Het laatste jaar verliep moeilijk en dan zijn we uit elkaar gegaan. Op dat moment was niemand daar rouwig over. Dan moeten we daar nu niet opnieuw over beginnen. Ik wilde terug voetballen en daarom ben ik naar België gekomen. Om te spelen. De Rode Duivels en het EK 2020 zitten in mijn achterhoofd maar dat is niet de hoofdreden. Ik wil vooral voor mezelf bewijzen dat ik een jaar kan presteren op hoog niveau, zonder blessures of andere ongemakken.”

Dat dit in België zal zijn, is geen toeval. Dat heeft een naam: Vincent Kompany. “Het was tijdens de stage van de Rode Duivels in juni (rond de wedstrijden tegen Schotland en Kazachstan, nvdr) dat Vincent er me over aanspraak. Op dat moment was het geen thema voor mij. Ik wilde de voorbereiding doen bij Monaco. We hebben steeds contact gehouden. Toen bleek dat ik bij Monaco nog weinig toekomst had, zijn de contacten geïntensifieerd. Ik weet niet of ik hier zonder hem had gezeten. Hij is altijd mijn contactpersoon geweest. Een andere coach had me misschien niet eens gewild. Daarom is het evident dat ik hier ben dankzij Kompany.”

Matchritme

Chadli voelt zich fit en wel. “Ik heb alleen ritme nodig. Ik heb geen enkel medisch probleem. Ik deed de voorbereiding bij Monaco zonder letsels. Het komt er dus op aan ritme te kweken. Ik kan op verschillende plaatsen uit de voeten, dus zal ik mijn plaatsje wel vinden. Ik geloof dat ik veel kan bijbrengen. Als 9, diepe spits? Dat weet ik niet. Ik bij Tottenham enkele keren als valse nummer 9 gespeeld maar toch ook niet zo veel. We zien wel.”