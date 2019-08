20-jarige toeriste aangerand, toevallige voorbijganger beslist gewoon mee te doen

De Spaanse politie heeft twee toeristen gearresteerd op verdenking van aanranding van een jong Duits meisje. Volgens het slachtoffer probeerde een man haar te verkrachten toen de tweede dader daar toevallig passeerde en gewoon begon mee te doen.

Een Duitser van 32 jaar en een Afghaan van 21 jaar zijn door de politie gearresteerd, maar ontkennen de feiten. Politieagenten die ’s avonds en ’s nachts op zoek waren naar zakkenrollers op het strand van Palma, hoorden de vrouw rond 4.45 uur om hulp schreeuwen. Ze was halfnaakt het water in gelopen in de hoop zo aan haar aanranders te kunnen ontsnappen.

De 20-jarige toeriste beweerde dat ze door een landgenoot op het strand was aangerand. De tweede verdachte, een Afghaanse jongeman, kwam voorbij gewandeld en deed gewoon mee. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er exact is gebeurd.

Foto: Policia Nacional

Vorige week arresteerde de politie ook al een jonge Fransman in de buurt voor de vermeende verkrachting van een Britse toerist op het strand. Ook eind juli werden al twee jonge toeristen verkracht op het strand.

De politie maakt zich zorgen over jonge vrouwen die veel te veel drinken en dan een gemakkelijke prooi vormen voor mensen met slechte bedoelingen. Vaak beseffen ze niet wat er gebeurt en als ze het toch beseffen, zijn ze dikwijls te dronken om weerstand te bieden. Er komen nu extra patrouilles op de stranden van de populaire badplaatsen.