Drie vrienden krijgen klappen om sigaret na Lokerse Feesten

Lokeren - Drie tieners zijn zondagnacht tijdens de Lokerse Feesten op de Markt in elkaar geslagen door een groep van vijftien jongeren. De reden: een sigaret.

De feiten vonden plaats rond 0.30 uur tussen de twee Durmebruggen ter hoogte van het beeldhouwwerk van de drie hazen. Bruce Willems (19) uit Dendermonde zat er samen met twee vrienden van 19 en 20 jaar uit Dendermonde nog wat na te praten toen ze benaderd werden door een man die om een sigaret vroeg, en bleek deel uit te maken van een groep van een vijftiental jongeren.

“De sigaret werd uiteindelijk gegeven, maar een van de vrienden uit zijn groep ging niet akkoord met de manier waarop dat was gebeurd”, schetst commissaris Rudi De Clercq van de politie van Lokeren de omstandigheden. “Hij gaf de man die de sigaret had gegeven enkele vuistslagen. Toen de twee anderen hun vriend wilden helpen, werden ook zij aangevallen door leden uit de groep. Ze kregen vuistslagen en een van hen werd ook geschopt toen hij op de grond lag.”

Bruce, die de schoppen had moeten incasseren, was er het slechtst aan toe. Hij had verzorging nodig in het ziekenhuis en hield aan het geweld een oogkasfractuur over. De tiener werd acht weken geleden nog maar geopereerd aan zijn kaken. Door de klappen moet die ingreep mogelijk opnieuw worden gedaan. Zijn twee vrienden liepen een gescheurde lip en een gezwollen oogkas op.

De lokale politie van Lokeren heeft een onderzoek geopend naar de zaak. “Op het moment dat de feiten werden gepleegd, werden ze niet opgemerkt door onze politiemensen op het terrein. We gaan nu maximaal de camerabeelden bekijken om deze zaak te proberen oplossen.”