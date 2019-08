Na eerste discussies in Engeland: krijgt VAR nieuwe regels?

Amper één speeldag was er nodig, maar de VAR is al omstreden in de Premier League. De blijde intrede van het systeem werd overschaduwd door een discussie rond een (correct) afgekeurde goal van Jesus tijdens West Ham United-Manchester City.

City-speler Sterling had de assist namelijk aangebracht nadat hij buitenspel stond met zijn schouder. De International Football Association Board, waar spelregels bepaald en besproken worden, gaat volgens The Times nu debatteren over het gebruik van de VAR tijdens buitenspelfases.

Waar de kleinste centimeter buitenspel nu al in acht wordt genomen, overweegt de IFAB een richtlijn uit te schrijven om enkel in te grijpen wanneer het verschil overduidelijk is. Lees: bij marginale verschillen wordt afgegaan op het oordeel van de grensrechter en de beslissingen worden menselijker.

Ook in België woedde vorig seizoen meermaals een discussie over beslissing die amper met het blote oog te zien waren. Een beslissing is niet voor meteen: de eerste meeting van de IFAB en de bijhorende leden staat pas gepland in maart 2020. De FA is niet meteen voorstander van een eventuele verandering, want daar is men overtuigd dat men de middelen en de technologie bezit om elke buitenspelfase - hoe klein het verschil ook - via de VAR correct te beoordelen.