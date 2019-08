Man die buurman vermoordde omdat muziek te luid stond, heeft spijt: “Hij deed het in een opwelling”

Zonnebeke - Pieter V. uit Zonnebeke blijft in de cel voor de moord op Freddy Pissonnier, zo heeft de raadkamer in Ieper beslist. Pissonnier (72) werd donderdagavond door V. omgebracht met verschillende messteken omdat zijn muziek te luid stond.

“Mijn cliënt heeft volledige bekentenissen afgelegd. Hij wordt verteerd door spijt en begrijpt dat zijn handelen buiten elke proportie was”, zegt advocaat Randall Huysentruyt die opkomt voor V. “Hij pleegde zijn daad in een opwelling maar was niet onder invloed”

Na de raadkamer werd ook de rol van de vriendin van V. uitgeklaard. Zij was eerst mee opgepakt maar werd meteen terug vrijgelaten. “Zij was een film aan het kijken toen haar man plots binnenkwam en zei dat ze de politie moest bellen omdat hij iets gedaan had. Op het moment van de feiten was haar man in de tuin bezig en zat zij binnen. Ze heeft niks gezien en wist van niks. Ze is dus ook meteen weer vrijgelaten. Ze wordt niet vervolgd”, zegt haar advocaat Matthias Devriendt.

Na de raadkamer werd ook duidelijk dat het mes waarmee V. zijn buurman omgebracht heeft, geen gewoon keukenmes is, maar een wapen dat hij ooit gekocht had “om zich te verdedigen”.