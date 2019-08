Luchtvervuiling tijdens zwangerschap kan leiden tot hogere bloeddruk bij baby’s

Hasselt - Pasgeboren baby’s hebben een hogere bloeddruk wanneer de moeder tijdens de zwangerschap aan een hogere concentratie luchtvervuiling is blootgesteld. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van dr. Narjes Madhloum binnen het Geboortecohort aan de UHasselt.

Voorts blijkt dat zelfs al op jonge leeftijd luchtvervuiling de vaatwandfunctie beïnvloedt. “Voor het eerst tonen we dat ook bij kinderen van 4 jaar de bloedvaten minder elastisch kunnen zijn door de impact van luchtvervuiling”, klinkt het.

De onderzoekster bestudeerde bij 427 pasgeborenen en 240 kinderen de impact van luchtverontreiniging. Haar bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Environmental International.

“Binnen het Geboortecohort van UHasselt, in samenwerking met het Ziekenhuis Oost Limburg, ontrafelen we nog vóór de geboorte de impact van blootstellingen aan risicofactoren zoals luchtverontreiniging op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen”, zegt dr. Narjes Madhloum.

Een eerste studie focuste op de impact van luchtvervuiling op de bloeddruk van pasgeborenen. “We zagen hier een verhoging van 2.4 mmHg. Dat kan te wijten zijn aan partikels die in de lucht aanwezig zijn en de foetus bereiken”, legt Madhloum uit. “Hier activeren ze dan een bepaald ontstekingsmechanisme, waardoor al vroeg in het leven het vasculair systeem negatief beïnvloed wordt.”

De gevolgen voor kinderen in hun latere leven is voorlopig niet duidelijk. De kinderen zullen de volgende jaren opgevolgd worden, waarbij wordt gekeken of hun bloeddruk hoger blijft dan bij leeftijdgenoten. “We weten dat een kleine stijging van de bloeddruk met 2-3 mmHg op lange termijn in de algemene volwassenenpopulatie het risico op een hartinfarct en beroerte met 7 tot 10 procent doet toenemen”, stelt de promotor van het onderzoek, prof. dr. Tim Nawrot.

Voorts onderzocht Madhloum de impact van luchtvervuiling op het cardiovasculaire stelsel. “Hier zagen we dat recente blootstelling aan luchtvervuiling de vaatwandfunctie beïnvloedt, ook bij zeer jonge kinderen. We wisten dat luchtverontreiniging de bloedvaten beïnvloedt op oudere leeftijd, maar bij kinderen van 4 jaar was dit nog nooit nagegaan”, aldus de onderzoekster.

