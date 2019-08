Verenigde Staten stellen invoering bijkomende importheffing op Chinese producten uit tot 15 december

Is er dooi op komst in het handelsconflict tussen de VS en China? De Amerikanen hebben beslist om de invoering van een bijkomende importheffing van 10 procent op een reeks Chinese producten te verschuiven van 1 september naar 15 december.

Voor sommige Chinese producten zullen de Amerikanen zoals gepland 10 procent extra heffingen aanrekenen op 1 september. Bepaalde producten zijn echter van de lijst gehaald en zullen dus niet bijkomend belast worden, en voor producten zoals smartphones, laptops, gameconsoles en bepaalde kledingstukken wordt de invoering uitgesteld tot 15 december.

Volgens de Chinezen is er dinsdag bovendien weer topoverleg geweest via de telefoon tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Een nieuw gesprek is gepland over twee weken.

