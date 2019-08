Geboeide gevangene ontsnapt na verhoor: politie met man en macht op zoek

Antwerpen - Een 25-jarige Nederlander is ontsnapt na een politieverhoor bij de FGP in Borgerhout. De man kon geboeid weglopen en is sindsdien spoorloos. De politie is met man en macht op zoek naar de gevangene.

Met steun van de politiehelikopter werd vanmiddag door een grote politiemacht gezocht naar een ontsnapte gevangene. De man, een 25-jarige Marokkaanse Nederlander, was dinsdagochtend vanuit de gevangenis in de Begijnenstraat overgebracht naar de kantoren van de federale gerechtelijke politie (FGP) aan de Noordersingel in Borgerhout. Na afloop van het verhoor slaagde de verdachte erin weg te lopen, met zijn handboeien nog aan. “De man is over een omheining (een laag hekje, red.) geraakt en is de Noordersingel overgestoken”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Onmiddellijk werd met man en macht gezocht naar de gevluchte gedetineerde. Bij die actie werd ook een politiehelikopter ingezet. Tevergeefs, tot op heden is de man spoorloos. Vermoedelijk sprong hij aan de overkant van de Noordersingel, ter hoogte van het Trix, in een klaarstaande vluchtwagen.

Internationaal geseind

De zoektocht naar de gevluchte crimineel loopt ondertussen verder. De man staat internationaal geseind en wordt actief opgespoord. De verdachte zat in de cel op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en verdachte handelingen. In de vroege ochtend van 4 juni werd hij op een ‘drugsgevoelige’ kaai in de haven van Antwerpen opgepakt. Samen met een kompaan was hij in het bezit van materiaal om containers open te breken. Alles wees erop dat de mannen gestuurd waren om een partij cocaïne uit een container te komen halen, drugs werden door de politie echter niet gevonden.

De raadkamer verlengde de aanhouding van het duo vorige week nog. De kompaan van de ontsnapte man werd ondertussen terug overgebracht naar de gevangenis.