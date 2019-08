Bekende zangeres wordt “te oud om sexy te zijn” genoemd, maar slaat terug met pikante foto

De Amerikaanse zangeres Bebe Rexha wordt op het einde van de maand dertig, maar kreeg onlangs een seksistische opmerking van een mannelijke producer. De man vindt dat ze “te oud” is geworden om sexy te zijn en dat Rexha een “verwarrend merk” heeft omdat ze regelmatig pikante kiekjes op Instagram zet. “Ongepast voor een vrouwelijke songwriter”, klinkt het. De zangeres van Albanese afkomst slaat nu terug met een gewaagde foto in lingerie, waarbij ze het relaas neerpende. “Ik ga niet liegen over mijn leeftijd of nummers brengen die jonger klinken om beter te verkopen”, aldus Rexha, die steun krijgt van onder meer Rita Ora, the Chainsmokers en zelfs Taylor Swift.