KV Mechelen-doelman Thoelen wordt een speeldag geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete opgelegd aan Yannick Thoelen. De doelman van KV Mechelen, die zich tevergeefs verzette tegen het schorsingsvoorstel, mist alsnog de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Cercle Brugge.

Het Bondsparket had maandag één speeldag schorsing en 1.000 euro boete gevraagd voor Thoelens rode kaart op de derde speeldag in de Jupiler Pro League. Malinwa ging tevergeefs in verzet, want de Geschillencommissie bevestigde dat initiële voorstel dinsdag.

Ter zitting had bondsprocureur Kris Wagner zijn vordering gewijzigd en vroeg hij plots twee speeldagen schorsing. Wagner was immers van oordeel dat zijn eerste voorstel heel redelijk was. “Een zwaardere vordering kan een incentive zijn om een redelijk minnelijke schikking in de toekomst te aanvaarden”, klonk het. De Geschillencommissie ging niet in op dat verzoek. “Er zijn immers een aantal verzachtende omstandigheden, zoals het gunstige disciplinaire verleden van Thoelen, het feit dat hij al een halve wedstrijd moest missen en het feit dat hij meteen na de wedstrijd zijn excuses heeft aangeboden bij de scheidsrechter. De fysieke integriteit van Amuzu was overigens niet in gevaar. Het staat wel vast dat Anderlecht een doelkans werd ontnomen”, luidde het vonnis. KVM kan nog beroep aantekenen.

Op het einde van de eerste helft op bezoek bij RSC Anderlecht (0-0) haalde de Mechelse doelman de doorgebroken Amuzu onderuit. Scheidsrechter Visser duwde hem meteen de rode kaart onder de neus.