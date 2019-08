COLUMN. “Twee artikels. Twee keer moed. Twee twintigers, van wie er één vermoedelijk niet weet wat het is om misbruikt te zijn”

Twee artikels in dezelfde krant. Vooraan: een slachtoffer van 28 dat getuigt over het seksueel misbruik door zijn grootvader en grootmoeder. Hoe hij daar meer dan twintig jaar over heeft gezwegen en nu toch de moedige stap zet om ermee naar buiten te treden, om andere slachtoffers te helpen. Je moet het maar durven. De grootvader ontkent de feiten niet, maar beweert dat zijn kleinzoon overdrijft. Gruwelijk.