Peuter die wasmiddel in plaats van appelsap dronk uit coma ontwaakt

Het meisje van 22 maanden dat op restaurant in het Franse Pornic wasmiddel kreeg in plaats van appelsap, is uit haar coma ontwaakt. Het kan ook weer zelfstandig ademen.

De feiten dateren van 4 augustus. In La Fontaine aux Bretons, in een restaurant dat doorgaans goede kritieken krijgt, ging het plots heel erg fout. Een werknemer had wasmiddel in een verkeerd bakje gegoten, waarna een collega het in de koelkast plaatste. Nog een andere collega, die dacht dat het om appelsap ging, goot het uit in het glas van het de kleine Elysabeth.

Het meisje kon het wasmiddel snel weer uitbraken, maar toch was er al veel kwaad geschied. Spoeddiensten brachten Elysabeth naar het ziekenhuis van Nantes waar het in een kunstmatige coma werd gehouden. Ook de ouders, die even van het ‘appelsap’ proefden, werden ziek.

De ouders herstelden snel. De peuter was er veel erger aan toe. Dokters vreesden dat ze haar slokdarm zou verliezen. Het meisje is dinsdag uit haar coma ontwaakt. Dokters bekijken of de peuter naar een ziekenhuis dichter bij haar ouderlijk huis in Parijs kan worden overgebracht.